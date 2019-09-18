Андре Виллаш-Боаш: «Дзюба стал настоящим королем России»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выделил нападающего Артема Дзюбу в составе «Зенита» после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором петербуржцы сыграли вничью с «Лионом» (1:1). Дзюба отметился голевым пасом на нападающего Сердара Азмуна.

— О, мне многие нравятся, — приводит слова Виллаш-Боаша «Спорт день за днем». — Дзюба стал настоящим Королем России (смеется). Барриос выглядит очень хорошо, по матчу с «Лионом» отметил бы еще Лунева. Видно, что это команда. Как я уже сказал, в Лионе «Зенит» продемонстрировал дисциплину на поле, за счет чего и добился результата.

Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 годы. Под его руководством петербуржцы выигрывали чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей