Защитник Алексей Козлов покинул "Динамо" в связи с истечением контракта, информирует официальный сайт клуба. 32-летний россиянин выступал за команду с февраля 2014-го.

В прошедшем сезоне Козлов провел 24 матча за "Динамо", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. В общей сложности у футболиста 115 игр за москвичей и 7 забитый мячей.

– Хотел бы выразить благодарность тренерскому штабу, сотрудникам и всему персоналу футбольного клуба "Динамо" Москва за те годы, что я провел здесь, а также всем динамовским болельщикам. На протяжении пяти лет вы оказывали мне поддержку, которая делала меня сильнее. Динамовский этап карьеры – замечательное для меня время и этот период моей жизни, очень значительный и важный, навсегда останется в моем сердце. Где бы я теперь не играл, как бы не сложилась моя жизнь я всегда буду переживать за "Динамо". Уверен, что у клуба отличные перспективы – шикарный стадион, на котором мне уже довелось сыграть именно в составе динамовцев, амбициозные задачи. Верю, что все у "Динамо" будет хорошо! – приводит слова Козлова пресс-служба "Динамо".

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