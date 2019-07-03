Алексей Козлов перешел в "Ростов"

Бывший защитник сборной России Алексей Козлов подписал контракт с "Ростовом", сообщает официальный сайт дончан. Как ранее сообщал "СЭ", контракт с 32-летним футболистом будет подписан по схеме "1+1".

Козлов - воспитанник футбола Набережных Челнов. На юношеском уровне выступал за "Гамбург", с 2010 по 2013 год защищал цвета "Кубани", а с 2014-го выступал за "Динамо".

В прошедшем сезоне Козлов провел 24 матча за "Динамо", забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. В общей сложности у футболиста 115 игр за москвичей и 7 забитых мячей. 25 июня было объявлено о его уходе из клуба в связи с истечением срока контракта.

В составе сборной России Козлов провел 14 матчей с 2013 по 2015 год.