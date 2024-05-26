Голкипер «Краснодара» Агкацев: «Пока ничего не могу сказать о своем будущем»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о своих впечатлениях от сезона-2023/24. По итогам 30 туров Премьер-лиги «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице, отстав на одно очко от «Зенита».

«Мы рассчитывали по максимуму показать себя в этом сезоне, но так сложилось. Будем стараться в следующем сезоне ещё лучше. Моё будущее в «Краснодаре» на следующий сезон? Сейчас будем разговаривать, пока не могу ничего сказать», — сказал Агкацев Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Краснодар» находится в поисках опытного вратаря, который сможет составить конкуренцию 22-летнему Агкацеву. Основной голкипер «быков» Матвей Сафонов в ближайшее время может подписать 5-летний контракт с «ПСЖ».