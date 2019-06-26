Александр Дюков – об иностранных клубах в РПЛ: "Не согласен с тем, что это невозможно"

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал идею президента ЦСКА Евгения Гинера о том, чтобы рассмотреть вопрос возможности выступления в РПЛ команд из других стран.

– Когда обсуждалась идея Объединенного чемпионата, УЕФА и ФИФА выступали резко против него. Вам не кажется, что включить иностранные клубы в РПЛ – невозможно? – вопрос Дюкову.

– Не соглашусь с тем, что это невозможно. Есть пример английской премьер-лиги, в которой принимают участие клубы из и национальных ассоциаций. Здесь скорее вопрос в том, что иностранным клубам будет сложно принять решение. Ведь они лишатся хорошего шанса на выход в еврокубки через турниры своих стран. Будут ли они готовы к таким изменениям? Так что здесь вопрос больше к клубам и их национальным ассоциациям, а не к УЕФА. (Илья Андреев)​