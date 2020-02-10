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Алекс Крал — о Соболеве: «У «Спартака» не было нападающего такого плана»

06:54
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился мнением о новичке команды Александре Соболеве. Он перешел на правах аренды из «Крыльев Советов».

— Думаю, у нас раньше не было нападающего такого плана в команде, — цитируют Крала «Известия». — Он высокий форвард, и это разнообразило нашу атаку. В игре против «Партизана» Александр забил первый гол за «Спартак» — это здорово, и мы рады за него. Надеюсь, он поможет нам в нынешнем сезоне.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/974050/sevastian-terletckii/vazhno-znat-iazyk-strany-v-kotoroi-ty-igraesh

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