Акмурзин покинул "Уфу" и вернулся в "Рубин"

Голкипер Тимур Акмурзин покинул "Уфу", за которую выступал на правах аренды в прошедшем сезоне, информирует официальный Твиттер команды. 21-летний россиянин принадлежит "Рубину".

Акмурзин провел 12 матчей за молодежный состав "Уфы" и пять раз отстоял на ноль.

Тимур Акмурзин покидает ФК «Уфа» по истечении срока аренды и возвращается в казанский «Рубин»



За молодежный состав нашей команды голкипер провел 12 матчей, из которых 5 отстоял «на ноль» pic.twitter.com/MOE1BDiuOg — ФК УФА (@UfaFc) 17 июня 2019 г.

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