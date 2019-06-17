13:25 | Футбол — РПЛ

Акмурзин покинул "Уфу" и вернулся в "Рубин"

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Голкипер Тимур Акмурзин покинул "Уфу", за которую выступал на правах аренды в прошедшем сезоне, информирует официальный Твиттер команды. 21-летний россиянин принадлежит "Рубину".

Акмурзин провел 12 матчей за молодежный состав "Уфы" и пять раз отстоял на ноль.

 

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