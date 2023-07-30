«Ахмат» — ЦСКА: Чалов сделал хет-трик. Он забил все три гола с пенальти

Нападающий ЦСКА Федор Чалов вывел армейцев вперед и сделал хет-трик в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» — 3:2.

На 80-й минуте форвард реализовал 11-метровый, назначенный за фол полузащитника грозненцев Владислава Камилова в своей штрафной.

Чалов забил все три гола в игре с «Ахматом» с пенальти.