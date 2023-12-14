Агент Кики: «Криштиан перезагрузится и вернется биться за место в составе «Урала»»

Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что защитник Криштиан Афонсу, известный как Кики, не допускает ухода из «Урала».

«У Кики настал момент для перезарядки, — цитирует Мартинса «РБ Спорт». — Он проведет праздничные дни с семьей, после чего вернется в расположение «Урала» и будет биться за место на поле. Мыслей об уходе или об аренде нет. Да, игровой практики в последних матчах было не так много, но это решение тренера, и Криштиан его уважает. Футболист нанял учителя по русскому языку и уже немного говорит на русском, так что его планы связаны с Россией».

В нынешнем сезоне Кики сыграл за «Урал» 13 матчей и отметился одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего игрока в 600 тысяч евро.