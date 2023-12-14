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Агент Кики: «Криштиан перезагрузится и вернется биться за место в составе «Урала»»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что защитник Криштиан Афонсу, известный как Кики, не допускает ухода из «Урала».

«У Кики настал момент для перезарядки, — цитирует Мартинса «РБ Спорт». — Он проведет праздничные дни с семьей, после чего вернется в расположение «Урала» и будет биться за место на поле. Мыслей об уходе или об аренде нет. Да, игровой практики в последних матчах было не так много, но это решение тренера, и Криштиан его уважает. Футболист нанял учителя по русскому языку и уже немного говорит на русском, так что его планы связаны с Россией».

В нынешнем сезоне Кики сыграл за «Урал» 13 матчей и отметился одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего игрока в 600 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Урал
Кики
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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