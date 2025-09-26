Агент Уткина выразил надежду, что футболист вернется на поле до конца года

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Даниила Уткина, ответил на вопрос о здоровье футболиста.

«У Дани небольшое, но противное повреждение колена. Специфическая травма, которая просто требует времени. Надеюсь, в этом году мы его еще увидим на поле», — сказал Бердышев «СЭ».

В этом сезоне 25-летний Уткин провел 2 матча в составе «Балтики».

Права на футболиста принадлежат «Ростову». Он арендован «Балтикой» до конца сезона.