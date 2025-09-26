Три топ-клуба РПЛ хотели подписать защитника ЦСКА Лукина летом

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.

«В это межсезонье за Лукиным приходили три топ-клуба, которые были готовы купить Матвея. И ЦСКА не посчитал нужным вступить с кем-то в переговоры, потому что они сами очень на него рассчитывают. Матвей с детских лет был капитаном в ЦСКА. Это показатель для молодых футболистов, что можно пройти всю академию и добраться до стартового состава клуба. Помимо того что Матвей всем на поле доказывает, что заслуживает играть, это сильная имиджевая вещь для клуба, что в нем происходит преемственность поколений», — сказал Бердышев «СЭ».

В этом сезоне 21-летний защитник провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах.

Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 2,5 миллиона евро.