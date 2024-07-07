Агент Угальде ответил на вопрос, сыграет ли нападающий против «Динамо»
Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии футболиста в товарищеском матче против московского «Динамо».
«Не знаю, будем надеяться. Состояние футболиста? Только медицинский штаб может его оценить. Но Угальде счастлив», — сказал Морсинк «СЭ».
Футболист вернулся в расположение «Спартака» после выступления за сборную Коста-Рики на Кубке Америки в США в воскресенье, 7 июля, и уже посетил тренировку команды в Тушине.
Встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 12 июля на «ВТБ Арене». Начало — в 17:30 по московскому времени.
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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