Агент Угальде ответил на вопрос, сыграет ли нападающий против «Динамо»

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии футболиста в товарищеском матче против московского «Динамо».

«Не знаю, будем надеяться. Состояние футболиста? Только медицинский штаб может его оценить. Но Угальде счастлив», — сказал Морсинк «СЭ».

Футболист вернулся в расположение «Спартака» после выступления за сборную Коста-Рики на Кубке Америки в США в воскресенье, 7 июля, и уже посетил тренировку команды в Тушине.

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 12 июля на «ВТБ Арене». Начало — в 17:30 по московскому времени.