Карасев назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ, Егоров судит игру «Локомотива» и «Краснодара»
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на матчи 16-го тура РПЛ. Игры пройдут 21-23 ноября.
Главным арбитром встречи между «Спартаком» и ЦСКА назначен Сергей Карасев. Егор Егоров рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Евгений Буланов — игру московского «Динамо» и «Динамо» Махачкала, Инал Танашев — матч «Пари НН» — «Зенит».
На игре «Крылья Советов» — «Ростов» будет работать Владислав Целовальников, на матче «Рубин» — «Ахмат» — Павел Кукуян. Иван Сараев будет судить встречу «Оренбурга» и «Балтики».
21 ноября (пятница)
«Акрон» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан
Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.
22 ноября (суббота)
«Оренбург» — «Балтика»: судья — Иван Сараев
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Александр Гончар.
«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.
«Рубин» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Андрей Иванов.
23 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Владислав Целовальников
Помощники судьи — Андрей Болотенков, Андрей Филипкин; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Пари НН» — «Зенит»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мацюра.
«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Николай Иванов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2