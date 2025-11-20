Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:07

Карасев назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ, Егоров судит игру «Локомотива» и «Краснодара»

Павел Лопатко
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на матчи 16-го тура РПЛ. Игры пройдут 21-23 ноября.

Главным арбитром встречи между «Спартаком» и ЦСКА назначен Сергей Карасев. Егор Егоров рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Евгений Буланов — игру московского «Динамо» и «Динамо» Махачкала, Инал Танашев — матч «Пари НН» — «Зенит».

На игре «Крылья Советов» — «Ростов» будет работать Владислав Целовальников, на матче «Рубин» — «Ахмат» — Павел Кукуян. Иван Сараев будет судить встречу «Оренбурга» и «Балтики».

21 ноября (пятница)

«Акрон» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.

22 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Балтика»: судья — Иван Сараев

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Андрей Иванов.

23 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Владислав Целовальников

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Андрей Филипкин; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Пари НН» — «Зенит»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мацюра.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Николай Иванов.

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РФС
Егор Егоров
Сергей Карасев (судья)
Читайте также
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Агент Силаса рассказал об интересе «Краснодара» к футболисту
Агент Силаса заявил о готовности футболиста к переезду в Россию
Лунев, Макаров и Осипенко тренируются в общей группе «Динамо»
Источник: «Крузейро» намерен подписать нападающего «Зенита» Педро
Азартные игры «Спартака». Поиски главного тренера могут затянуться. Колонка Казакова
Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. 83,5 миллиона евро за полтора года!
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ю.Ю.

    «Пари НН» — «Зенит»: судья — Инал Танашев -------------------------------------------------- С этим судьёй, Зенит всегда побеждает крупно, забивая не менее 5-ти мячей! Правда он судил только в одном матче, а соперником СБГ был один из аутсайдеров. Но это вторично))

    20.11.2025

  • инок

    Карасёв судит Спартак-ЦСКА. Точно будет пенальти. Причём - в любую сторону, тут у него не угадаешь...

    20.11.2025

  • Звездоносец

    Карасёв выходит на поле с одной лишь целью:показать себя любимого .Судить он не умеет ,поэтому принимает неоднозначные решения .Ждём очередного судейского скандала ...Правда, комнатные пид...асты из ЭСК всё равно оправдают судью.

    20.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Да пофигу!Не взлетим,так поплаваем!Хотя вспоминается мне,как этот утырок,дал Вагнеру лупануть по нашим воротам,как бэ доиграть эпизод,а потом подумать и пендаль назначить и все это на последних минутах!:laughing:

    20.11.2025

  • Феликс_Забанен

    теперь матч можно даже не пробовать смотреть - карась и эти два урода полюбому все испортят

    20.11.2025

  • Ganimed

    Есть ВОСЕМЬ матчей в туре, Казанского Васю ставят на оба матча Топов за ящик, в поле видимо, побоялись выпустить... :rofl:Другие шесть матчей он никак не мог обслужить?! :wink:ps.Ослят должны придержать, они на газмясу не нужны, поэтому жду победы своих и такой же пенки,когда игрок падает за пределами штрафной:sunglasses:Васян, мы в тебя верррим!!! :stuck_out_tongue_winking_eye:

    20.11.2025

  • TokTram_

    Смешно )

    20.11.2025

  • Корнелий Ш

    Хофка, хватит терпеть, ломка же. Пиши правдушку, открой глаза на заговор.

    20.11.2025

  • Sandberg

    Спринт-то здесь причем? Он одинаково не переносит игроков, тренеров, судей и нас, комментаторов

    20.11.2025

  • НВ

    плевать на судеек, играть надо, с душой, за Спартак. ВПЕРЕД СПАРТАК.

    20.11.2025

  • Gordon

    Любители теории заговора и гадостей про судей уже начали очередную истерию )

    20.11.2025

  • Gordon

    Для одержимых заговорами типа Спринта или Ховы это всегда основная тема )

    20.11.2025

  • Gordon

    Опять любитель о мзде поболтать :)))) 1. Их зовут Сергей Николаевич, Кирилл Николаевич и Василий Анатольевич соответственно; 2. Судьи не сами себя назначают; 3. Истерию про мзду есть чем подтвердить? Изволь. Нет? Умолкни. Всё просто. 4. Давай, блистай оскорблениями, более ты ни на что не способен ;-)

    20.11.2025

  • ONIKAN2013

    Значит, основной темой станет не футбол, а судейство.

    20.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Хлебный матч на "Заправашке" привлек больших любителей повышенной мзды - Карась, Левня, Казар.

    20.11.2025

  • Спартак 98

    Чует моё сердце что мы на пороге очередного судейского шухера.

    20.11.2025

    • Агент Силаса заявил о готовности футболиста к переезду в Россию

    Агент Силаса рассказал об интересе «Краснодара» к футболисту
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости