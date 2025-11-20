Карасев назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ, Егоров судит игру «Локомотива» и «Краснодара»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на матчи 16-го тура РПЛ. Игры пройдут 21-23 ноября.

Главным арбитром встречи между «Спартаком» и ЦСКА назначен Сергей Карасев. Егор Егоров рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Евгений Буланов — игру московского «Динамо» и «Динамо» Махачкала, Инал Танашев — матч «Пари НН» — «Зенит».

На игре «Крылья Советов» — «Ростов» будет работать Владислав Целовальников, на матче «Рубин» — «Ахмат» — Павел Кукуян. Иван Сараев будет судить встречу «Оренбурга» и «Балтики».

21 ноября (пятница)

«Акрон» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.

22 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Балтика»: судья — Иван Сараев

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гвардис.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Андрей Иванов.

23 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Владислав Целовальников

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Андрей Филипкин; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Пари НН» — «Зенит»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала): судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мацюра.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Николай Иванов.