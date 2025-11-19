Источник: «Спартак» заинтересован в нападающем «Штутгарта» Силасе
«Спартак» заинтересован в нападающем «Штутгарта» Силасе Катомпа Мвумпе, сообщает инсайдер Экрем Конур.
По информации источника, интерес к 27-летнему конголезцу проявляют «Вердер», «Гамбург», «Шальке 04», «Самсунспор» и «Андерлехт».
За «Штутгарт» Силас выступает с 2019 года. Сезон-2024/25 он провел на правах аренды в «Црвене Звезде». На его счету 25 матчей во всех турнирах за сербский клуб, в которых он забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимоcть игрока в 4 миллиона евро.
Новости