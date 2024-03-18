Агент Шкурина подтвердил интерес «Болоньи» к футболисту

Агент Валерий Исаев, клиентом которого является форвард ЦСКА Илья Шкурин, высказался по поводу появившихся слухов о том, что игрок может продолжить карьеру в одном из клубов серии А.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему белорусу со стороны «Болоньи».

«Интерес к Илье со стороны «Болоньи» действительно есть. Представители клуба приезжали и просматривали футболиста на матче «Стали». Пока рано говорить о переговорах с итальянским клубом, на меня и футболиста пока никто не выходил», — цитирует Исаева Sport24.

Шкурин перешел в ЦСКА в январе 2020 года. Сезон-2023/24 игрок проводит на правах аренды в команде «Сталь» из Мелеца. На счету форварда 14 голов и 5 результативных передач в 26 матчах за польский клуб.

Контракт Шкурина с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.