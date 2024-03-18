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Сегодня, 14:00

Агент Шкурина подтвердил интерес «Болоньи» к футболисту

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Агент Валерий Исаев, клиентом которого является форвард ЦСКА Илья Шкурин, высказался по поводу появившихся слухов о том, что игрок может продолжить карьеру в одном из клубов серии А.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему белорусу со стороны «Болоньи».

«Интерес к Илье со стороны «Болоньи» действительно есть. Представители клуба приезжали и просматривали футболиста на матче «Стали». Пока рано говорить о переговорах с итальянским клубом, на меня и футболиста пока никто не выходил», — цитирует Исаева Sport24.

Шкурин перешел в ЦСКА в январе 2020 года. Сезон-2023/24 игрок проводит на правах аренды в команде «Сталь» из Мелеца. На счету форварда 14 голов и 5 результативных передач в 26 матчах за польский клуб.

Контракт Шкурина с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Болонья
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Шкурин
Серия А
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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30.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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