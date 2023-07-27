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Сегодня, 16:30

Агент Раконьяца подтвердил информацию о переходе форварда «Локомотива» в сербский ТСК

Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Марко Раконьяц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игорь Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, подтвердил «СЭ» информацию о переходе игрока в сербский клуб ТСК на правах аренды.

Ранее «СЭ» сообщал, что ТСК в ближайшее время арендует 23-летнего форварда.

«Это правда. Клубы достигли соглашения: Марко уйдет в аренду на один год в ТСК без опции выкупа», — сказал Глушевич «СЭ».

Во второй части прошедшего сезона Раконьяц выступал на правах аренды за «Црвену Звезду».

«Локомотив» подписал нападающего летом прошлого года. Он провел за железнодорожников 15 матчей, отметившись одной результативной передачей.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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Ростов – Зенит
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Рубин – Оренбург
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 - : -
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