Агент Раконьяца подтвердил информацию о переходе форварда «Локомотива» в сербский ТСК
Игорь Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, подтвердил «СЭ» информацию о переходе игрока в сербский клуб ТСК на правах аренды.
Ранее «СЭ» сообщал, что ТСК в ближайшее время арендует 23-летнего форварда.
«Это правда. Клубы достигли соглашения: Марко уйдет в аренду на один год в ТСК без опции выкупа», — сказал Глушевич «СЭ».
Во второй части прошедшего сезона Раконьяц выступал на правах аренды за «Црвену Звезду».
«Локомотив» подписал нападающего летом прошлого года. Он провел за железнодорожников 15 матчей, отметившись одной результативной передачей.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|1
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|3-1
|3
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2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
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Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1