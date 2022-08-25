Агент Монтеса: «Сезар очень хочет играть в «Динамо». Сделка близка к закрытию»

Агент Монтеса рассказал о переговорах между «Динамо» и «Монтеррем»

Агент полузащитника Сезара Монтеса ответил на вопрос «СЭ» о переговорах между «Динамо» и «Монтеррем» по переходу игрока.

«Мы все еще ведем переговоры. Клубы общаются. Сезар очень хочет играть в «Динамо». Со своей стороны мы пытаемся сделать все, что от нас зависит. Сделка близка к закрытию», — сказал Серхио «СЭ».

Ранее Extremo Deportivo сообщало, что «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

В этом сезоне 25-летний футболист провел за «Монтеррей» 6 матчей. Стоимость игрока — 7 миллионов евро.