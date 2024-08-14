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Глебов заявил, что «Ростову» не хватает стабильности в матчах

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после матча FONBET Кубка России против «Химок» (3:1) рассказал, почему у команды получается играть два разных тайма в течение одной игры.

— Показалось, что у «Ростова» было два разных тайма. С чем бы вы это связали?

— Стали много терять мяч, поэтому так получилось.

— В матче с «Рубином» тоже было два разных тайма, как это объяснить?

— Так получается. Не хватает стабильности, чтобы полностью 90 минут играть на одном уровне.

— Что у «Ростова» в приоритете?

— Выигрывать в каждом матче.

— Что бы вы хотели выиграть — Кубок или чемпионат?

— Выиграть хоть что-то, — цитирует Глебова «РБ Спорт».

После двух игр группового этапа Кубка России «Ростов» набрал три очка и занимает второе место в группе В.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
ФК Ростов
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