Агент Франко Камоцци рассказал о роли Заремы Салиховой в «Спартаке»
Агент Франко Камоцци рассказал в разговоре с «СЭ», какую роль играет в «Спартаке» супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова.
— Насколько велика роль Заремы Салиховой в принятии решений в «Спартаке»?
— Как я уже и говорил, она может стать для клуба очень важным ресурсом. А когда это случится, увидим, что будет.
— Но выходит, что даже ее влияние не помогло привезти в «Спартак» тех игроков, которых вы советовали...
— Тут все просто. В «Спартаке» началась новая эпоха. Многие вещи меняются прямо сейчас, другие поменяются в будущем. И в конкретной сегодняшней фазе нормально, когда что-то упускается. Все заинтересованы в трансферах, насколько я понимаю. Но для меня всегда важнее всего — помогать клубам стать сильнее. Потому что если у вас нет работающего ради одной цели и движущегося в одном направлении клуба как организации, вы можете купить лучших футболистов в мире, но так и не добиться успеха. Я стараюсь делиться своими знаниями с Заремой и руководством, чтобы помогать «Спартаку» расти. В данный момент это важнее покупки игроков. (Артем Калинин)
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