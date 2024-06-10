Агент Фомина заявил, что трансфер игрока в Европу возможен

Агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина Федерико Пасторелло рассказал, что трансфер футболиста в Европу этим летом возможен.

«Трансфер Фомина в Европу возможен, но пока рано говорить о чем-то конкретном. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — цитирует агента «РБ Спорт».