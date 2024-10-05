Агент Депая опроверг информацию о том, что голландца предлагали в «Спартак»

Себастьян Ледюр, агент нападающего «Коринтианса» Мемфиса Депая, в комментарии для «СЭ» прокомментировал информацию о том, что 30-летний нидерландец мог перейти в «Спартак» в прошедшее трансферное окно.

Ранее издание Metaratings сообщило, что Депая летом предлагали московскому клубу.

«Мы не рассматривали никаких вариантов продолжения карьеры в России. Никаких разговоров с клубом не было», — сказал Ледюр «СЭ».

В сентябре 2024 года Депай в качестве свободного агента подписал соглашение с «Коринтиансом» до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.