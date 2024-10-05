Источник: «Спартак» летом мог купить Мемфиса Депая

«Спартаку» минувшим летом предлагали услуги голландского нападающего Мемфиса Депая, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, сторона 30-летнего форварда запрашивала зарплату в размере примерно 3,5 миллиона евро в год. При этом Депай рассчитывал заработать 2 миллиона евро в качестве подъемных.

В сентябре 2024 года Депай в качестве свободного агента подписал соглашение с «Коринтиансом» до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.