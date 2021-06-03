Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал «СЭ» полноценный переход футболиста в питерский клуб из «Ростова».

Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан на четыре года.

«Не думаю, что переход прямо сильно затянулся. Просто все было дольше, чем планировали. Шли переговоры по некоторым нюансам, но клубы пошли навстречу друг другу.

Предложения от других клубов были, но Дмитрий был не готов ничего рассматривать. Он был настроен перейти именно в «Зенит».

Ничего не знаю о включении Прохина в сделку. В документах, которые подписывал Дима, ничего про Прохина не сказано», — сказал Талаев «СЭ».

В октябре 2020 года Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова» до конца сезона с правом выкупа. За сине-бело-голубых игрок провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России.

За «Ростов» 27-летний футболист провел 25 матчей и забил один мяч.

(Данил Алешин)