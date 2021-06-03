Ненахов стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» заключил контракт с 22-летним защитником Максимом Ненаховым, сообщает 2 июня официальный сайт клуба. Срок соглашения — три года.

Футболист на молодежном уровне выступал за подмосковный «Зоркий» и московское «Динамо». В ПФЛ защищал цвета «Динамо-2», в ФНЛ — «Тюмени», «СКА-Хабаровска» и «Ротора».

В РПЛ защитник до недавнего времени выступал за грозненский «Ахмат». Всего на уровне РПЛ футболист провел 36 матчей, в которых сделал три голевые передачи. В кубке страны сыграл пять матчей.

В прошедшем сезоне Ненахов провел 31 матч за «Ахмат» во всех турнирах. В его активе три голевые передачи.