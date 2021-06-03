Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ненахов стал игроком «Локомотива»

18:37
Максим Ненахов. Фото ФК "Локомотив".
Максим Ненахов. Фото ФК &quot;Локомотив&quot;.
Теги:

«Локомотив» заключил контракт с 22-летним защитником Максимом Ненаховым, сообщает 2 июня официальный сайт клуба. Срок соглашения — три года.

Футболист на молодежном уровне выступал за подмосковный «Зоркий» и московское «Динамо». В ПФЛ защищал цвета «Динамо-2», в ФНЛ — «Тюмени», «СКА-Хабаровска» и «Ротора».

В РПЛ защитник до недавнего времени выступал за грозненский «Ахмат». Всего на уровне РПЛ футболист провел 36 матчей, в которых сделал три голевые передачи. В кубке страны сыграл пять матчей.

В прошедшем сезоне Ненахов провел 31 матч за «Ахмат» во всех турнирах. В его активе три голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24209

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Если победим Канаду — обойдем ее в мировом рейтинге. И первому месту России в нем сможет помешать только Финляндия
Пили и били: соседка о семье малыша, погибшего после падения с балкона
Стали известны дата и место прощания с Андреем Погребинским
Ученые определили людей с высоким уровнем устойчивости к COVID-19

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд