«Урал» объявил расписание матчей на зимних сборах

Пресс-служба «Урала» назвала расписание матчей команды на предстоящих зимних сборах, которые пройдут в Дубае до середины февраля.

Расписание матчей на сборах:

«Урал» — «Ботев» (Болгария) — 25 января;

«Урал» — «Левски» София (Болгария) — 31 января;

«Урал» — «Зенит» — два матча: 6 и 14 февраля;

«Урал» — «Локомотив» — 12 февраля;

«Урал» — «Арарат» (Армения) — два матча: 5 и 18 февраля.

«Урал» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.