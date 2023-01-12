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Сегодня, 11:26

«Урал» объявил расписание матчей на зимних сборах

Виктория Кравченко
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Пресс-служба «Урала» назвала расписание матчей команды на предстоящих зимних сборах, которые пройдут в Дубае до середины февраля.

Расписание матчей на сборах:

«Урал» — «Ботев» (Болгария) — 25 января;

«Урал» — «Левски» София (Болгария) — 31 января;

«Урал» — «Зенит» — два матча: 6 и 14 февраля;

«Урал» — «Локомотив» — 12 февраля;

«Урал» — «Арарат» (Армения) — два матча: 5 и 18 февраля.

«Урал» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Урал
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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