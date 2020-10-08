«А что не нравится в РПЛ?» Прядкин ответил на вопрос о соблюдении социальной дистанции на матчах лиги

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин отреагировал на вопрос корреспондента «СЭ» по поводу соблюдения социальной дистанции на матчах лиги. Диалог состоялся после товарищеского матча Россия — Швеция (1:2).

— Вот сегодня все было хорошо?

— Да.

— Почему так в РПЛ нельзя?

— А что не нравится в РПЛ?

— Там социальной дистанции нет, ничего нет.

На последнюю реплику Прядкин не ответил, захлопнув дверь автомобиля.

Ранее стало известно, что «Спартак» ждет суд за несоблюдение протокола безопасности на матче с «Зенитом» (1:1). В частности, болельщики не соблюдали социальную дистанцию. (Севастиан Терлецкий)