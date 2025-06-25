Футбол
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

25 июня, 15:30

Тренер 2DROTS — о дебюте Карпина: «Даже не представляю, насколько для них это интрига и раздражитель»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Смирнов в интервью «СЭ» оценил силу «Динамо» перед товарищеским матчем.

— Матчи «Динамо» прошлого сезона смотрели? Что скажете о сопернике?

— Сейчас буду смотреть. Работая в Азербайджане, больше следил за азербайджанским чемпионатом. Но какие-то игры чемпионата России смотрел, может, один матч с участием «Динамо» попадался. В любом случае я думаю, что это будет другая команда с Валерием Георгиевичем Карпиным. Мне кажется, увидим более агрессивный стиль.

— Этот матч будет первым как для вас, так и для Карпина на посту главного тренера «Динамо». Это добавляет интриги?

— Могу говорить за себя. Для меня это будет дебют и очень серьезное противостояние. Поэтому это добавляет не то чтобы интриги, а скорее дополнительной ответственности. Про Валерия Георгиевича и «Динамо» не могу сказать, потому что даже примерно не представляю, насколько для них это интрига и раздражитель.

26 июня «Динамо» проведет товарищеский матч против 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19:00 (мск). Игру покажет «VK Видео».

Футболисты 2DROTS на&nbsp;тренировке &laquo;Динамо&raquo; и&nbsp;Дмитрий Смирнов.«Хочется доминировать в матче с «Динамо». Интервью нового главного тренера 2DROTS

Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
