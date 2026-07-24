В «Амкале» ответили на вопрос о приглашении Заболотного в клуб

Президент и основатель медиаклуба «Амкал» Герман Попков ответил «СЭ» на вопрос о возможном подписании контракта с нападающим Антоном Заболотным.

Ранее об интересе «Амкала» к бывшему форварду «Спартака» сообщал журналист Анар Ибрагимов.

«Мы хотели связаться с Антоном, но пока еще не сделали этого. Хотелось бы узнать о его желаниях и о том, насколько наши возможности совпадают. Но какой-то конкретики пока нет», — сказал Попков «СЭ».

В апреле 2026 года у Заболотного в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). После этого футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом.

30 апреля санкции с игрока были сняты. РУСАДА разрешило футболисту вернуться к тренировкам и участию в официальных матчах.

23 июня стало известно, что РУСАДА провело повторное тестирование Заболотного. Сейчас защита и обвинение ждут даты слушаний.