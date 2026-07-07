Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

7 июля, 20:30

Сын Плющенко предложил Возинье приехать в Медиалигу: «Это лучше, чем Российская премьер-лига»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

13-летний фигурист и футболист команды Медиалиги «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» высказался об игре сборной Кабо-Верде на чемпионате мира.

— Думаю, Франция и Аргентина должны дойти до решающих стадий, они выглядят уверенно. Но очень жалко Кабо-Верде. Все равно крутой турнир для них, но сказка кончилась. Вижу, что обсуждают: вот бы взять Возинью в российский чемпионат. Мне не хотелось бы увидеть его там, он достоин более крутого клуба. Я бы взял его в «Союз чемпионов». Мне кажется, классный трансфер был бы. «Союз чемпионов» — это намного лучше, чем РПЛ, — считает Плющенко-младший.

Колонка Александра Плющенко о&nbsp;событиях 1/8 финала ЧМ-2026, Роналду и&nbsp;Холанне.Холанн может втащить Норвегию в полуфинал. Колонка-прогноз Плющенко-младшего
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Возинья

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Джеймс, Гехи и Райс пропустили тренировку сборной Англии
Дешам — о Мбаппе: «Он очень сильный ментально и физически парень»
В Европарламенте добиваются расследования в отношении Инфантино из-за ситуации с Балогуном на ЧМ по футболу 2026
В Парагвае сожгли чучело Мбаппе на празднике Сан-Хуан
Макконахи: «На фоне разговоров о том, кто виноват в вылете США с ЧМ, пора признать, что виновата Бельгия»
Роналду — после вылета с ЧМ-2026: «Португалия навсегда»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аргентина — Египет: второй гол египтян отменили из-за фола

Аргентина — Египет: Зико удвоил преимущество африканцев

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости