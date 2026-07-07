Сын Плющенко предложил Возинье приехать в Медиалигу: «Это лучше, чем Российская премьер-лига»

13-летний фигурист и футболист команды Медиалиги «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» высказался об игре сборной Кабо-Верде на чемпионате мира.



— Думаю, Франция и Аргентина должны дойти до решающих стадий, они выглядят уверенно. Но очень жалко Кабо-Верде. Все равно крутой турнир для них, но сказка кончилась. Вижу, что обсуждают: вот бы взять Возинью в российский чемпионат. Мне не хотелось бы увидеть его там, он достоин более крутого клуба. Я бы взял его в «Союз чемпионов». Мне кажется, классный трансфер был бы. «Союз чемпионов» — это намного лучше, чем РПЛ, — считает Плющенко-младший.