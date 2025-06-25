Футбол
Уведомления
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

25 июня, 15:10

Тренер 2DROTS: «В высказывания, что одной команде интересно, а другой нет, я не верю»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Смирнов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о подготовке к товарищескому матчу с «Динамо».

— Как проходит подготовка к матчу с «Динамо»? В каком состоянии сейчас находится команда?

— Сезон у нас закончился недавно, поэтому состояние достаточно хорошее. Так как пришел новый тренер, то у ребят дополнительные эмоции, все тренируются с удвоенной энергией. Конечно, для нас матч с «Динамо» — это событие, поэтому настроение позитивное.

— Вы только на этой неделе возглавили 2DROTS. Успели уже со всеми ребятами познакомиться и оценить их потенциал?

— Это и не надо было особо, потому что я год работал в медиалиге, знал всех пацанов. Хотя именно изнутри с командой знакомлюсь только сейчас, процесс идет.

— В составе вашей команды есть игрок с динамовским прошлым — Антон Терехов. Насколько этот матч будет для него принципиальным?

— Для Терехова это точно принципиальный матч. Он сейчас залечивает небольшое микроповреждение и к игре будет готов.

— Часто говорят, что подобные матчи имеют спортивный интерес только для медиакоманд. Не обидно?

— Честно говоря, не обидно. Знаете, говорить можно все что угодно. Но когда любой профессиональный футболист выходит на поле, поверьте мне, он думает только о победе. Поэтому в такие высказывания, что одной команде интересно, а другой нет, я не верю.

26 июня «Динамо» проведет товарищеский матч против 2DROTS в рамках Media x Pro Cup 2025. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 (мск). Игру покажет «VK Видео».

Футболисты 2DROTS на&nbsp;тренировке &laquo;Динамо&raquo; и&nbsp;Дмитрий Смирнов.«Хочется доминировать в матче с «Динамо». Интервью нового главного тренера 2DROTS

Дмитрий Смирнов
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
