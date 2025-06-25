Футбол
25 июня, 15:45

Тренер 2DROTS Смирнов рассказал о работе с Василием Березуцким в «Сабахе»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Смирнов в интервью «СЭ» рассказал о работе в «Сабахе».

— В прошлом сезоне вы работали в Азербайджане в клубе «Сабах». Расскажите, как оказались в этой команде и насколько полезным для вас оказался этот опыт.

— Василий Владимирович Березуцкий возглавил этот клуб, позвонил и предложил поехать в роли ассистента. Вообще раздумий не было, потому что действительно это большой опыт. Поработал в сильном тренерском штабе, в очень серьезной структуре в плане организации команды, которая все время претендует на еврокубки. Во всех отношениях хороший опыт, и то, что мы выиграли Кубок, — это такая огромная вишенка на торте. Фантастические ощущения! Один позитив остался от этого полугодового путешествия.

«Хочется доминировать в матче с «Динамо». Интервью нового главного тренера 2DROTS
