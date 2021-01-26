Первый день Кокорина в Италии. Как это было

В понедельник 29-летний форвард прошел в Риме два медосмотра перед подписанием контракта с «Фиорентиной» и переехал во Флоренцию.

Кокорин не был бы Кокориным, если бы не проявил себя оригиналом в первый же день пребывания Италии в качестве без пяти минут новичка «Фиорентины».

Во-первых, он взял номер 91: в истории клуба под ним, редким для футбола, пока не играл никто.

Во-вторых, Александр заехал во Флоренции не в тот отель, куда обычно селят новичков, а в другой — туда, куда в свое время Лучано Спаллетти привозил «Зенит» на итальянском сборе. Это самая шикарная гостиница в городе. Интересно, что и свой первый публичный автограф Кокорин оставил в Италии (еще в Риме после медосмотра) именно на майке сине-бело-голубых.

Первый автограф Кокорина в Италии. Фото firenzeviola.it специально для «СЭ»

Переход Александра в «Фиорентину» состоялся во многом благодаря протекции бывшего тренера питерского клуба. Правда, не Спаллетти, а Роберто Манчини, который высоко оценил форварда в разговорах с людьми из местного мира футбола.

Viola Blog ?? | Arrivo Kokorin



Visite mediche e prime parole del calciatore all'arrivo in Italia#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/QQULdpXXBk — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021

В понедельник вечером Александр вместе с супругой Дарьей Валитовой и сыном поужинал в центре Флоренции в компании президента «Фиорентины» Рокко Коммиссо и его ближайшего помощника Джо Бароне в отеле, где проживает босс «фиалок».

Кокорин прибыл во Флоренцию. В планах — встреча с президентом «Фиорентины» Рокко Коммиссо.



Видео — https://t.co/4D2bJ0uUTQ специально для «СЭ» pic.twitter.com/72KaAH6I7P — Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 25, 2021

Предполагается, что во вторник в первой половине дня Кокорин подпишет контракт, познакомится со стадионом «Артемио Франки» и тренировочным центром, который находится по соседству. Об официальной презентации в понедельник речь не шла изначально: она может состояться либо во вторник во второй половине дня, либо в среду.

Маловероятно, что Александр с ходу примет участие сегодня утром в общекомандной тренировке, однако не исключено, что после обеда он позанимается индивидуально. Во вторник же Александр познакомится с новыми партнерами. Видимо, это произойдет во время общекомандного обеда.

Между тем приезд Кокорина вызвал во Флоренции большой ажиотаж. Флорентийские радиостанции и футбольные сайты активно обсуждают это событие. По местным соцсетям уже в понедельник гулял фотомонтаж с футболкой Александра с тем самым номером 91 на спине, а еще там успели появиться первые мемы про Кокорина.

Фейковая футболка Кокорина. Фото Twitter

Александр станет вторым представителем России в истории «Фиорентины». Первым же был Андрей Канчельскис: в свой первый год на Апеннинах он получил здесь футболку с номером 32. А на второй сезон Андрей сам выбрал число 17. В Италии это число считается несчастливым на пару с 13, и в итоге 17-й номер действительно, по большому счету, не принес Андрею славы во Флоренции. Ну а сам Канчельскис в разговоре со мной напомнил, что взял его тогда в честь великого советского хоккеиста Валерия Харламова.

Возвращаясь к Кокорину, напомню, что свой первый матч второго круга «Фиорентина» проведет в ближайшую пятницу. Соперником «фиалок» станет еще одно разочарование нынешнего сезона — «Торино». Вернее, даже еще большее разочарование, потому что туринцы находятся сейчас в зоне вылета, отставая на семь очков от флорентийцев, одержавших в предыдущем туре важнейшую победу над «Кротоне». Матч в Турине начнется в 22.45 по московскому времени 29 января.