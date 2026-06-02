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2 июня, 00:53

Спаллетти ответил по-русски на вопрос ребенка в Италии о языковом барьере

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти во время встречи с юными болельщиками ответил на вопрос о том, как ему удается находить общий язык с футболистами из разных стран.

Один из детей по имени Алессандро спросил 67-летнего специалиста, как он общается с игроками, говорящими на разных языках.

«Победа — это здорово, но мы должны попробовать сделать это снова, — начал Спаллетти на русском, а затем перешел на итальянский, — Обязательно нужно выучить несколько фраз. Английский я знаю совсем немного, но чтобы завоевать доверие игроков, их сердца или удивить их, ты должен выучить пару фраз», — сказал Спаллетти.

С 2010 по 2014 год итальянский специалист возглавлял «Зенит». Вместе с петербургским клубом он дважды выиграл чемпионат России, а также по одному разу завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала отрывок с ответом Спаллетти в клубном Telegram-канале:

— После стольких лет?

— Всегда.

«Зенит» остается единственной зарубежной командой в тренерской карьере Спаллетти.

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ФК Зенит
ФК Ювентус
Лучано Спаллетти
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1
 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2
 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3
 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4
 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5
 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6
 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7
 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8
 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9
 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
10
 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
11
 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12
 Торино 38 12 9 17 44-63 45
13
 Парма 38 11 12 15 28-46 45
14
 Кальяри 38 11 10 17 40-53 43
15
 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42
16
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 Кремонезе 38 8 10 20 32-57 34
19
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