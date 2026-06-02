Спаллетти ответил по-русски на вопрос ребенка в Италии о языковом барьере

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти во время встречи с юными болельщиками ответил на вопрос о том, как ему удается находить общий язык с футболистами из разных стран.

Один из детей по имени Алессандро спросил 67-летнего специалиста, как он общается с игроками, говорящими на разных языках.

«Победа — это здорово, но мы должны попробовать сделать это снова, — начал Спаллетти на русском, а затем перешел на итальянский, — Обязательно нужно выучить несколько фраз. Английский я знаю совсем немного, но чтобы завоевать доверие игроков, их сердца или удивить их, ты должен выучить пару фраз», — сказал Спаллетти.

С 2010 по 2014 год итальянский специалист возглавлял «Зенит». Вместе с петербургским клубом он дважды выиграл чемпионат России, а также по одному разу завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала отрывок с ответом Спаллетти в клубном Telegram-канале:

— После стольких лет?

— Всегда.

«Зенит» остается единственной зарубежной командой в тренерской карьере Спаллетти.

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