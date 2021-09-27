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«Ювентус» подтвердил, что Дибала и Мората пропустят матчи с «Челси» и «Торино»

16:07
Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала. Фото AFP
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала и Альваро Мората не сыграют в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Челси» и в матче серии А против «Торино», сообщает 27 сентября официальный сайт клуба. Ранее об этом сказал главный тренер Массимилиано Аллегри.

У испанца диагностировано незначительное повреждение сухожилия правого бедра, у аргентинца — удлинение полусухожильной мышцы левого бедра. Оба игрока будут доступны после перерыва на матчи сборных.

Оба футболиста травмировались в матче с «Сампдорией» (3:2). Дибала открыл счет в этой игре, но был заменен из-за травмы уже на 20-й минуте. 29 сентября «Ювентус» примет «Челси» в Лиге чемпионов, а 2 октября на выезде сыграет против «Торино» в чемпионате Италии.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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