«Ювентус» подтвердил, что Дибала и Мората пропустят матчи с «Челси» и «Торино»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала и Альваро Мората не сыграют в ближайшем матче Лиги чемпионов против «Челси» и в матче серии А против «Торино», сообщает 27 сентября официальный сайт клуба. Ранее об этом сказал главный тренер Массимилиано Аллегри.

У испанца диагностировано незначительное повреждение сухожилия правого бедра, у аргентинца — удлинение полусухожильной мышцы левого бедра. Оба игрока будут доступны после перерыва на матчи сборных.

Оба футболиста травмировались в матче с «Сампдорией» (3:2). Дибала открыл счет в этой игре, но был заменен из-за травмы уже на 20-й минуте. 29 сентября «Ювентус» примет «Челси» в Лиге чемпионов, а 2 октября на выезде сыграет против «Торино» в чемпионате Италии.