Директор «Болоньи» Сабатини покинет клуб после окончания сезона
16:42
Директор «Болоньи» Вальтер Сабатини заявил, что не будет подписывать новый контракт с клубом. Он покинет команду после окончания нынешнего сезона, сообщает сайт «Блоньи».
Такое решение было принять по обоюдному соглашению сторон.
66-летний Сабатини занимал эту должность с июня 2019 года. Также он следит за развитие клуба МЛС «Монреаль».
До «Болоньи» Сабатини работал в «Лацио», «Палермо» и «Роме».
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