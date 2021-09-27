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Директор «Болоньи» Сабатини покинет клуб после окончания сезона

16:42
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Директор «Болоньи» Вальтер Сабатини заявил, что не будет подписывать новый контракт с клубом. Он покинет команду после окончания нынешнего сезона, сообщает сайт «Блоньи».

Такое решение было принять по обоюдному соглашению сторон.

66-летний Сабатини занимал эту должность с июня 2019 года. Также он следит за развитие клуба МЛС «Монреаль».

До «Болоньи» Сабатини работал в «Лацио», «Палермо» и «Роме».

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Иван Шитик все материалы автора

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