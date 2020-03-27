В чемпионате Италии определят чемпиона, даже если турнир не будет доигран

Глава Федерации футбола Италии (FIGC) Габриеле Гравина сообщил, что чемпион страны будет определен, даже если чемпионат не будет доигран из-за коронавируса. Пока турнир остановлен до 3 мая.

— Если мы все не сможем завершить сезон, то мы все равно хотели бы определить исход спортивных соревнований, которые проходили на футбольном поле. Один из клубов станет чемпионом, — цитирует Гравину Football Italia.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список