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Матч «Фиорентины» и «Лечче» завершился ничьей

Алина Савинова

«Фиорентина» на выезде сыграла вничью с «Лечче» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Первый гол на 30-й минуте забил форвард гостей Джек Харрисон. На 71-й минуте счет сравнял защитник хозяев Тьягу Габриэл.

«Фиорентина» продлила беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей и с 36 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. «Лечче» с 28 баллами находится на 18-й строчке.

В следующем туре фиолетовые 26 апреля примут «Сассуоло», а желто-красные днем ранее на выезде сыграют с «Вероной».

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур.
20 апреля, 21:45. Виа дель Маре (Лечче)
Лечче
1:1
Фиорентина

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2
 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3
 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4
 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5
 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6
 Фрозиноне 10 6 2 2 24-14 20
7
 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8
 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9
 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10
 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11
 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12
 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13
 Аталанта 9 3 2 4 16-17 11
14
 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15
 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16
 Сассуоло 10 2 2 6 16-26 8
17
 Монца 10 2 1 7 17-24 7
18
 Парма 9 1 2 6 5-15 5
19
 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
20
 Венеция 10 1 0 9 6-20 3
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31.10 17:00 Болонья – Монца 2 : 1
31.10 20:00 Удинезе – Рома 2 : 5
31.10 22:45 Милан – Интер 3 : 1
1.11 14:30 Комо – Венеция 1 : 0
1.11 17:00 Фрозиноне – Торино 2 : 0
1.11 17:00 Лацио – Кальяри 2 : 1
1.11 20:00 Лечче – Дженоа 1 : 2
1.11 22:45 Ювентус – Наполи 2 : 0
2.11 20:30 Сассуоло – Фиорентина 2 : 4
2.11 22:45 Аталанта – Парма - : -
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Г
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 9
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Рома

 8
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 8
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Болонья

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Маттиа Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи

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Пауло Дибала
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Рома

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И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 8 1 3
Эльиф Эльмас
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Аталанта

 7 1 1
Кристиан Торстведт
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Сассуоло

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