Матч «Фиорентины» и «Лечче» завершился ничьей

«Фиорентина» на выезде сыграла вничью с «Лечче» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Первый гол на 30-й минуте забил форвард гостей Джек Харрисон. На 71-й минуте счет сравнял защитник хозяев Тьягу Габриэл.

«Фиорентина» продлила беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей и с 36 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. «Лечче» с 28 баллами находится на 18-й строчке.

В следующем туре фиолетовые 26 апреля примут «Сассуоло», а желто-красные днем ранее на выезде сыграют с «Вероной».

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур.

20 апреля, 21:45. Виа дель Маре (Лечче)

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