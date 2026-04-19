La Gazzetta dello Sport: агент Левандовски прилетел в Турин на переговоры с «Ювентусом»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport,

По данным источника, агент польского футболиста прилетел в Турин, где проведет переговоры с руководством итальянского клуба.

Левандовски, вероятнее всего, покинет каталонский клуб по окончании сезона — стороны не смогли договориться о продлении контракта.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Барселону» 25 игр и забил 12 голов.