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19 апреля, 14:05

La Gazzetta dello Sport: агент Левандовски прилетел в Турин на переговоры с «Ювентусом»

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport,

По данным источника, агент польского футболиста прилетел в Турин, где проведет переговоры с руководством итальянского клуба.

Левандовски, вероятнее всего, покинет каталонский клуб по окончании сезона — стороны не смогли договориться о продлении контракта.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Барселону» 25 игр и забил 12 голов.

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Роберт Левандовски
Футбол
ФК Барселона
ФК Ювентус
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