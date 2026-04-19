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19 апреля, 23:42

«Ювентус» дома победил «Болонью»

Алина Савинова
Эйвинн Хелланн, Ремо Фройлер, Кефрен Тюрам и Николо Камбьяги.
Фото Getty Images

«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Болоньей» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Счет на 2-й минуте открыл Джонатан Дэвид. На 57-й минуте Кефрен Тюрам увеличил преимущество хозяев.

«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей и с 63 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице. «Болонья» (48 очков) располагается на восьмой строчке.

Черно-белые 26 апреля на выезде сыграют против «Милана», а красно-синие днем ранее примут «Рому».

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур.
19 апреля, 21:45. Алльянц (Турин)
Ювентус
2:0
Болонья

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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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