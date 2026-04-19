«Ювентус» дома победил «Болонью»
«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Болоньей» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:0.
Счет на 2-й минуте открыл Джонатан Дэвид. На 57-й минуте Кефрен Тюрам увеличил преимущество хозяев.
«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей и с 63 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице. «Болонья» (48 очков) располагается на восьмой строчке.
Черно-белые 26 апреля на выезде сыграют против «Милана», а красно-синие днем ранее примут «Рому».
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15
|Фиорентина
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16
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17
|Лечче
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18
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
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