«Ювентус» дома победил «Болонью»

«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Болоньей» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Счет на 2-й минуте открыл Джонатан Дэвид. На 57-й минуте Кефрен Тюрам увеличил преимущество хозяев.

«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей и с 63 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице. «Болонья» (48 очков) располагается на восьмой строчке.

Черно-белые 26 апреля на выезде сыграют против «Милана», а красно-синие днем ранее примут «Рому».

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур.

19 апреля, 21:45. Алльянц (Турин)

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