19 апреля, 17:58

«Милан» победил «Верону» и поднялся на второе место в Серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
Адриен Рабьо радуется голу.
Фото Global Look Press

«Милан» на выезде обыграл «Верону» в 33-м туре чемпионата Италии — 1:0. Матч прошел на стадионе «Маркантонио Бентегоди».

Единственный гол в игре забил Адриен Рабьо на 41-й минуте.

«Милан» набрал 66 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. Команда обошла «Наполи» (66 очков) по дополнительным показателям. Возглавляет чемпионат Италии «Интер» с 78 очками.

«Верона» проиграла пятый матч подряд и занимает последнее, 20-е место в Серии А.

В следующем туре «Милан» 26 апреля примет «Ювентус», а «Верона» 25 апреля сыграет с «Лечче».

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур.
19 апреля, 16:00. Маркантонио Бентегоди (Верона)
Верона
0:1
Милан

ФК Верона
ФК Милан
Читайте также
В Москве пенсионеры за месяц отдали мошенникам рекордную сумму в 298 млн рублей
ВАДА открыло расследование в отношении главы РУСАДА Логиновой
Падение СКА продолжается. В новом сезоне команда станет только слабее
Команда Семака забьет первой, оборона «Локо» не выдержит давления. На что ставить в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит»
Путин: Россия знает, чем закончится СВО
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Алексеев умер в 61 год
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Кремонезе» и «Торино» сыграли вничью в Серии А

«Ювентус» — «Болонья»: прямая трансляция матча Серии А, смотреть онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 25 3 5 78-29 78
2
 Милан 33 19 9 5 48-27 66
3
 Наполи 33 20 6 7 48-33 66
4
 Ювентус 33 18 9 6 57-29 63
5
 Комо 33 16 10 7 57-28 58
6
 Рома 33 18 4 11 46-29 58
7
 Аталанта 33 14 12 7 45-29 54
8
 Болонья 33 14 6 13 42-39 48
9
 Лацио 33 12 11 10 34-30 47
10
 Сассуоло 33 13 6 14 41-44 45
11
 Удинезе 33 12 7 14 38-43 43
12
 Торино 33 11 7 15 37-54 40
13
 Дженоа 33 10 9 14 40-46 39
14
 Парма 33 9 12 12 24-40 39
15
 Фиорентина 33 8 12 13 38-45 36
16
 Кальяри 33 8 9 16 33-47 33
17
 Кремонезе 33 6 10 17 26-47 28
18
 Лечче 33 7 7 19 22-46 28
19
 Верона 33 3 9 21 23-56 18
20
 Пиза 33 2 12 19 24-60 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.04 21:45 Наполи – Кремонезе - : -
25.04 16:00 Парма – Пиза - : -
25.04 19:00 Болонья – Рома - : -
25.04 21:45 Верона – Лечче - : -
26.04 13:30 Фиорентина – Сассуоло - : -
26.04 16:00 Дженоа – Комо - : -
26.04 19:00 Торино – Интер - : -
26.04 21:45 Милан – Ювентус - : -
27.04 19:30 Кальяри – Аталанта - : -
27.04 21:45 Лацио – Удинезе - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Маркус Тюрам
Маркус Тюрам

Интер

 11
Николас Пас
Николас Пас

Комо

 11
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 15
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 8
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 8
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 16 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 28 1 10
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 22 1 6
Вся статистика

