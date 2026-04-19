«Милан» победил «Верону» и поднялся на второе место в Серии А

«Милан» на выезде обыграл «Верону» в 33-м туре чемпионата Италии — 1:0. Матч прошел на стадионе «Маркантонио Бентегоди».

Единственный гол в игре забил Адриен Рабьо на 41-й минуте.

«Милан» набрал 66 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. Команда обошла «Наполи» (66 очков) по дополнительным показателям. Возглавляет чемпионат Италии «Интер» с 78 очками.

«Верона» проиграла пятый матч подряд и занимает последнее, 20-е место в Серии А.

В следующем туре «Милан» 26 апреля примет «Ювентус», а «Верона» 25 апреля сыграет с «Лечче».

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур.

19 апреля, 16:00. Маркантонио Бентегоди (Верона)

