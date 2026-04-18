«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью в Риме
«Рома» в домашнем матче сыграла вничью с «Аталантой» в 33-м туре чемпионата Италии — 1:1.
У бергамасков на 12-й минуте счет открыл Никола Крстович. Римляне отыгрались на 45-й минуте — отличился Марио Эрмосо.
«Рома» набрала 58 очков и занимает шестое место в таблице Серии А. «Аталанта» с 54 очками — на седьмой строчке.
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|Рома
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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12
|Торино
|0
|0
|0
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|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
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|0
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20
|Монца
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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