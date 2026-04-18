«Рома» и «Аталанта» сыграли вничью в Риме

«Рома» в домашнем матче сыграла вничью с «Аталантой» в 33-м туре чемпионата Италии — 1:1.

У бергамасков на 12-й минуте счет открыл Никола Крстович. Римляне отыгрались на 45-й минуте — отличился Марио Эрмосо.

«Рома» набрала 58 очков и занимает шестое место в таблице Серии А. «Аталанта» с 54 очками — на седьмой строчке.