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21 апреля, 01:56

Mundo Deportivo: «Барселона» заинтересована в подписании Палестры

Павел Лопатко

«Барселона» изучает возможность подписания защитника «Аталанты» Марко Палестры, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, «Барселона» рассматривает кандидатуру 21-летнего итальянца в качестве универсального варианта для усиления своих флангов обороны.

Также игроком интересуются «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Интер».

В сезоне-2025/26 Палестра играет в аренде в «Кальяри», в 32 матчах он забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Контракт защитника с «Аталантой» истекает 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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ФК Аталанта
ФК Барселона
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