Итальяно после поражения «Болоньи» от «Ювентуса»: «Тяжело, когда нет возможности полноценно готовиться к матчам»

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в гостевом матче 33-го тура чемпионата Италии.

«Это не оправдание, но факт: мы в очередной раз прилетели на самолете в пятницу вечером, а затем нам снова пришлось сразу же ехать, так что мы практически не тренировались. Такая ситуация была весь год.

Мы пропустили очень рано сегодня, потому что были слишком растянуты и не имели правильной формы, но в перерыве мы кое-что подкорректировали. Мы создали несколько моментов, но я думаю, что этот ранний гол сделал борьбу сложной.

Тяжело, когда нет возможности готовиться к матчам, потому что просто нет времени, особенно против команды, у которой была целая неделя, чтобы сосредоточиться только на своем плане.

Всегда есть возможности для улучшения, сезон для нас практически закончен, поэтому мы должны попытаться использовать эти игры для улучшения и роста. Мы хотели все еще бороться за что-то важное в апреле, и мы этого добились, даже если потеряли очки в Серии А, чтобы это сбалансировать. Теперь мы понятия не имеем, что может произойти впереди, но мы должны просто пытаться набрать как можно больше очков», — цитирует итальянского специалиста DAZN.

«Болонья» (48 очков после 33 игр) располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Италии.

16 апреля «Болонья» проиграла «Астон Вилле» (0:4) в гостевом матче четвертьфинала Лиги Европы. В первой игре «Астон Вилла» выиграла со счетом 3:1. «Болонья» покинула турнир.

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