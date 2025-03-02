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2 марта 2025, 00:43

«Удинезе» обыграл «Парму» и одержал третью победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Удинезе» на своем поле победил «Парму» в матче 27-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте с пенальти забил Флориан Товен. На 78-й минуте француз мог оформить дубль, но его гол не засчитали из-за положения вне игры.

«Удинезе» (39 очков) одержал третью победу подряд и занимает девятое место в серии А. «Парма» (23) идет 17-й в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.
01 марта 2025, 22:45. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
1:0
Парма

Источник: Таблица серии А
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Флориан Товен
Футбол
ФК Парма
ФК Удинезе
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