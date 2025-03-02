«Удинезе» обыграл «Парму» и одержал третью победу подряд

«Удинезе» на своем поле победил «Парму» в матче 27-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте с пенальти забил Флориан Товен. На 78-й минуте француз мог оформить дубль, но его гол не засчитали из-за положения вне игры.

«Удинезе» (39 очков) одержал третью победу подряд и занимает девятое место в серии А. «Парма» (23) идет 17-й в турнирной таблице.