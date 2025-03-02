Гасперини заявил, что разочарован ничьей «Аталанты» в матче с «Венецией»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил результат матча 27-го тура серии А с «Венецией».
Игра прошла в субботу, 1 марта, в Бергамо и завершилась нулевой ничьей (0:0).
«Мы не смогли поддерживать давление в зоне атаки. Во втором тайме мы прибавили, были технические ошибки, но я бы выделил игру «Венеции» в обороне — они не теряли концентрацию и были очень организованными. Каждый матч проходит в равной и тяжелой борьбе. Мы разочарованы результатом, но мы не проиграли и показали неплохой футбол», — приводит Football Italia слова Гасперини.
«Аталанта» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая 2 балла расположившемуся на второй позиции «Наполи» и 3 очка — лидирующему «Интеру».
Следующий матч в серии А команда Гасперини проведет 9 марта с «Ювентусом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -