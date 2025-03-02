Гасперини заявил, что разочарован ничьей «Аталанты» в матче с «Венецией»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил результат матча 27-го тура серии А с «Венецией».

Игра прошла в субботу, 1 марта, в Бергамо и завершилась нулевой ничьей (0:0).

«Мы не смогли поддерживать давление в зоне атаки. Во втором тайме мы прибавили, были технические ошибки, но я бы выделил игру «Венеции» в обороне — они не теряли концентрацию и были очень организованными. Каждый матч проходит в равной и тяжелой борьбе. Мы разочарованы результатом, но мы не проиграли и показали неплохой футбол», — приводит Football Italia слова Гасперини.

«Аталанта» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая 2 балла расположившемуся на второй позиции «Наполи» и 3 очка — лидирующему «Интеру».

Следующий матч в серии А команда Гасперини проведет 9 марта с «Ювентусом».