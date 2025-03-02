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2 марта 2025, 11:23

Гасперини заявил, что разочарован ничьей «Аталанты» в матче с «Венецией»

Алина Савинова

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил результат матча 27-го тура серии А с «Венецией».

Игра прошла в субботу, 1 марта, в Бергамо и завершилась нулевой ничьей (0:0).

«Мы не смогли поддерживать давление в зоне атаки. Во втором тайме мы прибавили, были технические ошибки, но я бы выделил игру «Венеции» в обороне — они не теряли концентрацию и были очень организованными. Каждый матч проходит в равной и тяжелой борьбе. Мы разочарованы результатом, но мы не проиграли и показали неплохой футбол», — приводит Football Italia слова Гасперини.

«Аталанта» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая 2 балла расположившемуся на второй позиции «Наполи» и 3 очка — лидирующему «Интеру».

Следующий матч в серии А команда Гасперини проведет 9 марта с «Ювентусом».

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Футбол
ФК Аталанта
ФК Венеция
Джан Пьеро Гасперини
Серия А
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
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 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
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