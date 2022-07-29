Спортивный директор «Сампдории» опроверг информацию об интересе к форварду «Ромы» Шомуродову

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову. Ранее сообщалось, что форвард не впечатлил главного тренера римской команды Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки клуба.

«Интерес «Сампдории» к Шомуродову? Ничего такого нет», — цитирует «Чемпионат» Фаджиано.

27-летний узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.