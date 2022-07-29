Юрий Гаврилов прокомментировал возможное возвращение Кокорина в Россию

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что думает о возможном возвращение Александра Кокорина в Россию.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» планирует начать сезон без россиянина. Он отсутствует в списке игроков, которые отправятся на сборы в Австрию и Испанию.

«Если Кокорин в Италии никому не нужен будет, то, наверное, в России его кто-то и подберет. Но сложно сказать, кому он сейчас понадобится. Я так понимаю, что в Италии он не выдерживает конкуренцию, а здесь он может быть звездой. Кокорин в «Спартаке? Если будет приносить пользу, то почему бы и нет. Но я сомневаюсь в том, что он может быть полезен сейчас «Спартаку», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.