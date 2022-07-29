Юрий Гаврилов прокомментировал возможное возвращение Кокорина в Россию
Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что думает о возможном возвращение Александра Кокорина в Россию.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» планирует начать сезон без россиянина. Он отсутствует в списке игроков, которые отправятся на сборы в Австрию и Испанию.
«Если Кокорин в Италии никому не нужен будет, то, наверное, в России его кто-то и подберет. Но сложно сказать, кому он сейчас понадобится. Я так понимаю, что в Италии он не выдерживает конкуренцию, а здесь он может быть звездой. Кокорин в «Спартаке? Если будет приносить пользу, то почему бы и нет. Но я сомневаюсь в том, что он может быть полезен сейчас «Спартаку», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».
Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.
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|0
|0
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|0
|0
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|
5
|Лацио
|0
|0
|0
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|0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|Фиорентина
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|0
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8
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9
|Верона
|0
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|0
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10
|Торино
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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