Иммобиле: «Я принимаю критику, когда она заслужена, но не приемлю беспричинной злости»

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о критике со стороны болельщиков.

«Критика — часть футбола, и я принимаю это, — приводит слова Иммобиле Football Italia со ссылкой на DAZN. — Я принимаю критику, когда она заслужена, но не приемлю беспричинной злости. Некоторые болельщики получают удовольствие, критикуя игроков».

Также нападающий высказался о завершении карьеры в национальной команде.

«Я не знаю. Еще не принял решения», — сказал он.

В нынешнем сезоне 32-летний итальянец забил 30 мячей и отдал четыре результативные передачи в 37 матчах за «Лацио». Его контракт с римским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии из-за критики со стороны болельщиков после поражения от команды Северной Македонии и непопадания на чемпионат мира.