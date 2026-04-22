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22 апреля, 06:14

Киву — об очередной победе над «Комо»: «Это под силу только сумасшедшему «Интеру»

Алина Савинова

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву отметил, что победа над «Комо» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии стала результатом командных усилий.

Игра прошла 21 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. «Интер» до 69-й минуты уступал со счетом 0:2.

«Это благодаря работе всей команды, в которой игроки с первого дня ставят себя на службу команде и всегда показывают себя с лучшей стороны на поле. Сегодня запасные игроки оказали нам огромную помощь и сыграли решающую роль. Мы знали, что такое «Комо». Мы смогли забить им так много голов, потому что у моих ребят есть желание и гордость. Дважды обыграть «Комо» за 10 дней — это под силу только сумасшедшему «Интеру», — цитирует Киву журналист Джанлука Ди Марцио.

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Тренер добавил, что «Интер» способен добиться поставленных задач в чемпионате и Кубке Италии.

«Интер» по сумме двух матчей (0:0, 3:2) вышел в финал Кубка Италии и сыграет с победителем матча «Лацио» — «Аталанта» (первая игра — 2:2).

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Кристиан Киву
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4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
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