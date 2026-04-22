Киву — об очередной победе над «Комо»: «Это под силу только сумасшедшему «Интеру»
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву отметил, что победа над «Комо» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии стала результатом командных усилий.
Игра прошла 21 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. «Интер» до 69-й минуты уступал со счетом 0:2.
«Это благодаря работе всей команды, в которой игроки с первого дня ставят себя на службу команде и всегда показывают себя с лучшей стороны на поле. Сегодня запасные игроки оказали нам огромную помощь и сыграли решающую роль. Мы знали, что такое «Комо». Мы смогли забить им так много голов, потому что у моих ребят есть желание и гордость. Дважды обыграть «Комо» за 10 дней — это под силу только сумасшедшему «Интеру», — цитирует Киву журналист Джанлука Ди Марцио.
Тренер добавил, что «Интер» способен добиться поставленных задач в чемпионате и Кубке Италии.
«Интер» по сумме двух матчей (0:0, 3:2) вышел в финал Кубка Италии и сыграет с победителем матча «Лацио» — «Аталанта» (первая игра — 2:2).
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|И
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|+/-
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1
|Интер
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2
|Наполи
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|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Болонья
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -