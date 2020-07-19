«Наполи» одолел «Удинезе», «Фиорентина» обыграла «Торино»

«Наполи» победил «Удинезе» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:1. С таким же счетом «Дженоа» взял верх над «Лечче», а «Брешиа» — над СПАЛ. В последней игре хозяева забили победный мяч на 93-й минуте.

Еще в одной встрече «Фиорентина» обыграла «Торино» — 2:0.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

«Фиорентина» — «Торино» — 2:0 (1:0)

Голы: Лянко, 2 — в свои ворота (1:0). Кутроне, 75 (2:0).

«Фиорентина»: Терраччано, Касерес, Пеццела, Лирола, Миленкович, Рибери (Чеккерини, 82), Кастровилли (Влахович, 82), Пульгар, Геззаль (Венути, 68), Кьеза (Данкан, 68), Куаме (Кутроне, 58).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Ансальди, 72), Нкулу, Эйна, Лянко (Верди, 62), Бремер, Мейте (Ринкон, 79), Лукич, Дзадза (Эдера, 62), Белотти, Беренгер (Миллико, 62).

Предупреждения: Лянко, 5. Лукич, 36. Пеццела, 42.

Судья: Мариани.

19 июля. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

«Брешиа» — СПАЛ — 2:1 (0:1)

Голы: Дабо, 42 (0:1). Змрхал, 69 (1:1). Змрхал, 90+3 (2:1).

«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Семприни, Папетти, Дессена, Шпалек (Скрабб, 46. Мартелла, 63), Змрхал, Тонали, Доннарумма, Торрегросса.

СПАЛ: Летица, Саламон, Ционек, Викари, Реца, Д`Алессандро (Стрефецца, 65), Дабо, Миссироли, Тунев (Валоти, 87), Петанья, Черри.

Предупреждения: Шпалек, 14. Реца, 58. Дабо, 76. Торрегросса, 89.

Судья: Аббаттиста.

19 июля. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».

«Дженоа» — «Лечче» — 2:1 (1:0)

Голы: Санабрия, 7 (1:0). Манкосу, 60 (1:1). Габриэл, 81 — в свои ворота (2:1).

Нереализованный пенальти: Манкосу, 45+2 (мимо).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Кришито, Мазиелло, Ромеро, Шене, Стураро (Баррека, 14. Гольданига, 90), Лерагер, Пандев (Фавилли, 90), Яго Фальке (Ягелло, 54), Санабрия (Пинамонти, 46).

«Лечче»: Габриэл, Донати, Лучони, Делль`Орко, Пас, Манкосу, Сапонара, Петриччоне (Фалько, 83), Барак, Фариас, Бабакар (Лападула, 32).

Предупреждения: Лерагер, 15. Петриччоне, 35. Сапонара, 44. Лучони, 52. Ромеро, 64.

Судья: Довери.

19 июля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Наполи» — «Удинезе» — 2:1 (1:1)

Голы: де Пауль, 22 (0:1). Милик, 31 (1:1). Политано, 90+5 (2:1).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Аллан, 80), Лоботка (Демме, 71), Руис (Эльмас, 80), Кальехон (Политано, 70), Мертенс (Милик, 31), Инсинье.

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (тер Авест, 82), Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Фофана, Уоллас (Трост-Эконг, 89), Несторовски, де Пауль, Лазанья (Сема, 90+2).

Предупреждения: Бекао, 14. Милик, 37. Кулибали, 78. Уоллас, 88. Демме, 90+3.

Судья: Киффи.

19 июля. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».